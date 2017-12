Zur Schmiede am Weihnachtsmarkt

Am Junkerhaus wird wie in jedem Jahr mitgefeiert

WELLESWEILER Der Wellesweiler Weihnachtsmarkt am Samstag/Sonntag, 16 und 17. Dezember hat sich bereits über viele Jahre einen Charme bewahrt, der ihn von den vielen kommerziellen Märkten im Umfeld wohltuend abhebt. Viele Besucher finden den Markt um die Stengelkirche romantisch und als geeigneten Treffpunkt für Kontakte mit Freunden und Bekannten.

Zum Wellesweiler Weihnachtsmarkt gehört auch die historische Schmiede am Junkerhaus. Sie liegt nur ca. 80 Meter entfernt in der Eisenbahnstraße. An beiden Tagen des Weihnachtsmarktes wird die weihnachtlich geschmückte Räumlichkeit manchmal durch die vielen Besucher fast zu klein. Aber in der besonderen Kulisse der ehemalige Dorfschmiede lässt es sich gut feiern, zumal in der Esse ein Feuer zum Aufwärmen brennt.

Der Hausherr, der Wellesweiler Arbeitskreis für Geschichte, Landeskunde und Volkskultur bietet seinen Gästen neben dem traditionellen Glühwein verschiedene Schnäpse aus der Region an. Auch die letzten Exemplare des Kalenders 2018 mit alten Ansichten aus der Geschichte Wellesweiler werden angeboten. red./eck