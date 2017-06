BEEDEN Die vierteljährliche Zierfisch- und Reptilienbörse der Aquarien- und Terrarienfeunde Homburg findet am Sonntag, 11. Juni, in der Turnhalle am Sportheim, Sandweg 11, in Beeden, von 10 bis 16 Uhr statt. Es werden ausschließlich eigene Nachzuchten an Fischen, Garnelen, Reptilien, Spinnen, Insekten, Wasserpflanzen sowie gebrauchtes Zubehör angeboten. Der Eintritt ist frei. Mit diesem Hobby möchte der Verein einen Beitrag zum Artenschutz leisten. Tiere, die nachgezogen werden, müssen nicht der Natur entnommen werden. Infos unter www.aquarienfreunde-homburg.de. red./jj