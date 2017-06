ZF-Kleinfeld- Fußballturnier

NEUWEILER Am kommenden Samstag, dem 17. Juni, stehen sich auf dem Kunstrasenplatz am „Koppshaus“ in Neuweiler 12 Mannschaften der ZF-Betriebe im Saarland gegenüber um in einem Kleinfeld-Fußballturnier ihren Meister zu küren. Die Begegnungen werden um 12 Uhr angepfiffen. Die Ausrichtung und Betreuung dieses Turniers erfolgt durch die DJK Neuweiler. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei. red./sb