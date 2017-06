Zerstörter Jäger-Hochsitz in Püttlingen

PÜTTLINGEN Der PI Köllertal wurde am Donnerstag, 8. Juni, mitgeteilt, dass in der Goethestraße in Püttlingen im dortigen Waldgebiet ein Hochsitz mutwillig zerstört wurde. Die Tat ereignete sich zwischen Februar und Juni.

Hinweise bitte an die PI Köllertal unter Tel. (06806) 9100. red./sh