HEUSWEILER Am Mittwoch, 7. Juni, zwischen 10 und 11.30 Uhr, wurde auf in der Straße Am Bahnhof in Heusweiler auf einem dortigen Parkplatz ein abgestellter schwarzer Toyota entlang der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise bitte an die PI Köllertal unter Tel. (06806) 910. red./sh