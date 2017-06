Wunsch, die Teilung zu überwinden

Einladung zum „Unser Traum, ein vereintes Korea“-Konzert am Sonntag 11. Juni, in Mettlach

METTLACH Am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr veranstaltet die koreanische Botschafts-Außenstelle Bonn ein Konzert im Refektorium der Alten Abtei der Villeroy & Boch AG in Mettlach in der Saaruferstraße. Das Konzert steht unter dem Motto „Unser Traum, ein vereintes Korea“. Es wird von der Villeroy & Boch AG, der Botschaft Korea (Außenstelle Bonn), unterstützt und von Kyung-Suk Shin-Kiefer organisiert. Die Schirmherrschaft hat Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übernommen.

Seit nun 72 Jahren ist die Teilung der koreanischen Halbinsel bittere Realität. Zurzeit besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Süd- und Nordkorea. Das Konzert thematisiert diese Teilung und den Wunsch der meisten Koreaner, diese zu überwinden und eine friedliche Wiedervereinigung zu erreichen.

Die mitwirkenden Sänger und Musiker sind die Sopranistin Kyung-Suk Shin-Kiefer, der Tenor Heichang Kim Tenor, der Bassist Jeong han Lee, Yeo Jin Yoon an der Geige, Daeyoun-Kim am Cello, Soo-Yeib Choi an der Oboe, Myoung Hyun Seo am Klavier. Diese Künstler kommen alle aus Südkorea.

Das Programm beinhaltet aber nicht nur Musik- und Gesangsvorträge.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer kurzen Rede, vom Generalkonsul von Südkorea, Chang Rok Keum, über die aktuelle politische Lage auf der koreanischen Halbinsel. Während des Konzerts gibt es zwei thematische Vorträge, zunächst erfolgt eine kurze Schilderung der Menschenrechtssituation in Nordkorea von der Vizevorsitzenden der deutsch-koreanischen Gesellschaft, Soun-Kyoung Beck. Der Geschichtslehrer Ferdinand Luxenburger, referiert über die deutsche Wiedervereinigung, worauf auch die meisten Koreaner hoffen.

Nach der Veranstaltung gibt es für alle einen Empfang mit köstlichem koreanischem Essen und einem Umtrunk. Der Eintritt ist frei.red./ti