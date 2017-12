SAARBRÜCKEN Am Sonntag, 10. Dezember, findet der 2. Winterbasar am Staden statt. Von 10 bis 18 Uhr bieten zehn Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten an.

Darunter etwa aus Treibholz gefertigte Engel, Schmuck oder Adventskränze und Weihnachtsdeko. red./sh