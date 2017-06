ÜBERHERRN Die Schule am Warndtwald in Überherrn veranstaltet einen Willkommens- und Informationsabend für Neuschüler der Klassenstufe 5 und deren Eltern am Dienstag, 27. Juni, ab 18.30 Uhr.

Die Schüler des Schulchors werden die Besucher mit einer kleinen Darbietung willkommen heißen.

Danach werden die neuen Klassenlehrer die Klasseneinteilung bekannt geben, Unterlagen und Informationen überreichen. red./am