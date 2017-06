Wildunfälle häufen sich

LEBACH Die Unfallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lebach (Stadt Lebach, Gemeinde Schmelz und Gemeinde Saarwellingen) sind in 2016 im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. In 2015 haben die Polizisten in Lebach 547 Unfälle registriert, in 2016 waren es 565 – das entspricht einer Steigerung um 3,3 Prozent, was in etwa auch dem Landestrend im Saarland entspricht. In Saarwellingen gab es 9,4 Prozent mehr Verkehrsunfälle, in Schmelz 3,7 Prozent weniger (341 im Vergleich zu 354 in 2015).

„Erfreulich ist vor allem, dass wie hier in unserem PI-Bereich in 2016 keinen Verkehrstoten zu beklagen hatten“, erklärt der stellvertretende PI-Leiter Bernd Stöhr. „In 2015 waren es leider vier“. Überhaupt gingen die Unfälle mit Personenschäden um 2,9 Prozent zurück.

Im Gebiet der Stadt Lebach gab es im vergangenen Jahr 87 Wildunfälle, im Bereich Saarwellingen 107 und in der Gemeinde Schmelz 43. Damit nehmen die Wildunfälle einen Großteil der Verkehrsunfälle in Anspruch und sind in allen drei Kommunen im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Stöhr erklärt: „Man erkennt sogenannte „Unfallhäufungslinien“, entlang derer vermehrt Wildunfälle registriert werden.“ Diese sind beispielsweise entlang der B 268 auf Tanneck zwischen Lebach und Schmelz, an der L 142 in Saarwellingen Richtung Hoxberg und die „Ford“-Zufahrt bei Saarwellingen. Vor allem in den Dämmerungsstunden morgens und abends sollten die Autofahrer hier besonders vorsichtig fahren und die Geschwindigkeit reduzieren.mk