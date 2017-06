Wieder Theater im Salzbrunnenhaus

Sechs Amateurtheatergruppen sorgen am 10. Juni für einen unterhaltsamen Abend

SULZBACH Schon seit mehr als 25 Jahren gibt es die Bezirksspielbegegnungen des Bezirks Süd im Verband saarländischer Amateurtheater unter dem Motto „Theater um 6“. Am Samstag, 10. Juni, geht die beliebte Reihe im Salzbrunnenhaus wieder über die Bühne. Die Schirmherrschaft hat der Sulzbacher Bürgermeister Michael Adam übernommen.

Ab 18 Uhr laden die Stadt und der Bezirk Süd zum vergnüglichen Abend mit sechs Amateurtheatergruppen ein. Dabei sind alle Altersklassen vertreten. Kurzweilige Szenen, Einakter, Ausschnitte aus neuen Produktionen und Musikstücke versprechen unterhaltsame Stunden. Die Jugendgruppe der Theaterfreunde 1921 Altenkessel eröffnet mit dem Stück „Der Sommermord“ von Raphael Bolinger den Abend. Die Ü50 Theatergruppe der VHS Sulzbach präsentiert das Stück „Der Patient“ und den kurzweiligen Sketch „Die mündliche Führerscheinprüfung“. Garantiert viel zu lachen gibt es bei der Aufführung der Komödie „Bauer sucht Sau“ (Werner Ohnemus) von der Laienbühne Quierschied. Genau hinschauen und hinhören ist angesagt, wenn Edith und Klaus-Peter Steffe vom Marionettentheater „Kleine Leute“ mit „Hannah“ eine Geschichte mit viel Phantasie und Humor präsentieren. An die Fleischtheke einer Metzgerei entführen die Akteure der Theatergruppe Bühnenreif Saar mit dem Kurzspiel „Das Wetter ist mir Wurst“ von Burkhard Junker die Gäste. Und schließlich präsentiert das Homburger Amateurtheater die lustige „Handwerkerszene“ aus Sommernachtstraum in eigener Bearbeitung. Dem Klavier-Kabarettisten Lucas Philippi obliegt die musikalische Umrahmung. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Brigitte Thul, der Bezirksvorsitzenden Süd im Verband saarländischer Amateurtheater. Der Eintritt ist frei. red./jb