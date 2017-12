Wieder Budenzauber unterm Dach

WADERN Da haben die „ Macher“ des FC Noswendel Wadern in Sachen Hallenfußball-Turnier im Saarland ein würdiges Denkmal gesetzt. Zwischen den Feiertagen Weihnachten und Neujahr (vom 26. bis 28. Dezember) steigt das „33. Haco-Fußball-Hallenturnier“ unter dem Veranstalter FC Noswendel Wadern in der Herbert-Klein-Halle. Attraktive Hallenfußball-Kost hat dieses Traditionsturnier (68 Punkte für das 26. Hallenmasters am Sonntag, 28. Januar, in der Saarlandhalle) weit über die Grenzen des Saarlandes bekannt und beliebt macht. So ist der Vorjahressieger SV Morlautern erneut am Start. Niemand konnte ahnen, dass dieses „ Weihnachtsturnier“ sich zu einem solch großartigen Erfolg entwickeln würde, ja sogar dem Hallenfußball-Boom im Saarland mit ausgelöst hat. Bei dem Waderner Turnier wird schon seit vielen Jahren auf Kunstrasen und mit Rundumbande gespielt.

Es gehen diesmal insgesamt 22 Mannschaften an den Start. Die Teams werden in fünf Gruppen (A bis E) mit jeweils fünf und vier Mannschaften eingeteilt.

Für die Vorrunde am 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) und 27. Dezember wurden folgende Mannschaften zusammen gestellt: Gruppe A: Hasborn (Saarlandliga), Primstal II (Verbandsliga Nord/Ost), Noswendel Wadern (Verbandsliga Süd/West), Oppen (Landesliga) und Rappweiler (Kreisliga A Hochwald). Gruppe B: Primstal (Saarlandliga), Wahlen/Niederlosheim (Verbandsliga Süd/West), Nohfelden (Landesliga Nord), Losheim (Landesliga West) und Morscholz/Steinberg (Kreisliga A Hochwald). Gruppe C: Pirmasens (Oberliga), Theley (Verbandsliga Nord/Ost), Bardenbach (Landesliga West) und Scheiden/Mitlosheim (Bezirksliga Merzig/Wadern). Gruppe D: Mettlach (Saarlandliga), Mehring (Rheinlandliga), Weiskirchen Konfeld (Landesliga West), Schwemmlingen/Ballen, (Bezirksliga Merzig/Wadern). Gruppe E: Morlautern (Oberliga), Bous (Saarlandliga) Wadrill (Landesliga West) und Noswendel Wadern II (Kreisliga A Hochwald).

Die Finalrunde beginnt am Donnerstag, 28. Dezember, um 17 Uhr. Das Finale steigt um 23 Uhr.

Der Veranstalter hat auch diesmal Preisgelder von insgesamt 4200 Euro bereit gestellt – unterstützt von einigen Sponsoren. Dem Sieger winkt neben dem Wanderpokal ein Preisgeld von 2000 Euro (Haco-Center Wadern). Der beste Torschütze der Endrunde kann sich über 50 Euro freuen. Weitere Informationen gibt es unter www.haco-turnier.de.rba