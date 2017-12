Werner Breier seit 50 Jahren aktives Mitglied

NIEDERWÜRZBACH Die Würzbacher Feuerwehr hatte zu ihrem Kameradschaftsabend eingeladen. Löschbezirksführer Robert Kendziora konnte neben den Mitgliedern des Löschbezirkes auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen: Ortsvorsteherin Petra Linz, Landesbrandinspekteur Timo Meyer, Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner, Wehrführer Michael Nehlig, Ehrenwehrführer Walter Holländer und Albert Zitt vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes waren der Einladung gerne gefolgt.

Neben dem Blick zurück auf das Jahr 2017 stand eine ganz besondere Ehrung eines langjährig verdienten und überaus engagierten Feuerwehrmannes im Mittelpunkt der Veranstaltung: Oberbrandmeister Werner Breier ist seit nunmehr 50 Jahren aktives Mitglied in der Würzbacher Wehr. Für 50-jährige Mitgliedschaft und darüber hinaus konnten in der Vergangenheit nur Mitglieder der Alterswehr geehrt werden. Durch das Anheben der gesetzlichen Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst stand dieses besondere Jubiläum nun zum ersten Mal im Löschbezirk auch für einen noch im aktiven Dienst befindlichen Kameraden an.

„Folgende im Verlauf seiner 50-jährigen aktiven Dienstzeit ausgeübten Funktionen vermitteln und unterstreichen das Bild eines über die Maßen engagierten Feuerwehrmannes und Feuerwehrführers“, wie Löschbezirksführer Robert Kendziora bei der Übergabe eines Präsentes im Namen der Kameraden und Kameradinnen des Löschbezirkes herausstellte.

Werdegang und Ämter

Eintritt in die Jugendfeuerwehr im Februar 1967

Beauftragter für die Jugendfeuerwehr im Löschbezirk Niederwürzbach: von 1975 bis 1981

Löschbezirksführer im Löschbezirk Niederwürzbach von 1981 bis 1994

Stellvertretender Wehrführer der Stadt Blieskastel von 1990 bis 1993 und von 1996 bis 2008

Leiter der Atemschutzwerkstatt/Beauftragter für den Atemschutz der FFW Blieskastel

Beauftragter für Atemschutz und CSA auf Kreisebene und aktuell seit 2013 Gerätewart im Löschbezirk Niederwürzbach Im Namen des Deutschen Feuerwehrverbandes überreichte Albert Zitt die Silberne Ehrennadel in Würdigung hervorragender Leistungen zur Förderung der Verbandsarbeit der Feuerwehren.

Eine weitere „hochkarätige“ Ehrung stand für Helmut Müller an: Er gehört seit nunmehr 60 Jahren als zunächst aktives und mit Eintritt in die Altersabteilung passives Mitglied dem Löschbezirk an. „Ebenfalls ein ganz besonderes Jubiläum“, wie Albert Zitt bei der Überreichung der Urkunde hervorhob.

Weiterhin konnte Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner im Namen von Landrat Dr. Gallo Sabrina Groh für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit der Dienstzeiturkunde auszeichnen.

„Beförderungen bei der Feuerwehr spiegeln, wie im Berufsleben auch, die Übernahme von Führungs- und Leitungsfunktionen nach erfolgreich absolvierten Weiterqualifizierungen wider“, wie Kendziora näher erläuterte.

Beförderungen

Ortsvorsteherin Petra Linz sprach, assistiert von Wehrführer Michael Nehlig, im Namen der Bürgermeisterin die Beförderungen aus und überreichte die Ernennungsurkunden.

Jan Kendziora wurde zum Oberlöschmeister, Sabrina Groh zur Hauptfeuerwehrfrau sowie Jannik Prinz und Tobias Deutsch zu Oberfeuerwehrmännern befördert.

Schließlich konnte mit Kai Degro eine junge und sehr engagierte Nachwuchskraft aus der Jugendfeuerwehr offiziell in den aktiven Dienst unter gleichzeitiger Beförderung zum Feuerwehrmann übernommen werden. red./sb