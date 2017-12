Weihnachtsstimmung

Verkauf in der „Werkstatt 86“ in Sulzbach gestartet

SULZBACH In der „Werkstatt 86“ in Sulzbach hat der Verkauf von Weihnachtsartikeln begonnen. In einem extra Bereich des Verkaufsraums werden selbsthergestellte Produkte für die Adventszeit und Weihnachten angeboten: Teelichthalter, Geschenkschachteln, Anhänger für das Fenster, Deko-Sterne und Räucherhäuschen aus Holz. Individuell gefertigte Weihnachtskarten laden ein, einen persönlichen Weihnachtsgruß aus Sulzbach zu verschicken. Hergestellt wurden alle Produkte im Projekt „Inteqra“, einer Jugendmaßnahme der Diakonie Saar und dem Jobcenter des Regionalverbandes Saarbrücken.

Die Werkstatt 86 (Sulzbachtalstraße 86) ist geöffnet: Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Freitag bis 13 Uhr. Neben den Kreativprodukten werden auch aufbereitete Fahrräder, Kleidung und Bücher verkauft.

Weitere Informationen unter Tel. (0 68 97) 56 79 88.