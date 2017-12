Weihnachtsmarkt an der Stengelkirche

WELLESWEILER Die Arbeitsgemeinschaft der Wellesweiler Vereine veranstaltet am 16. und 17. Dezember ihren Weihnachtsmarkt rund um die alte Stengelkirche in der Ortsmitte.

Der Markt wird wieder nur von ortsansässigen Vereinen und Privatpersonen ausgerichtet. Dieses Rezept ist sicher der Grund für die ungebrochene Beliebtheit bei den zahlreichen Besuchern. Ob bei Regen, Schnee oder strahlendem Sonnenschein – noch immer waren die Gäste voll des Lobes über die im Stadtgebiet wohl einmalige Atmosphäre dieses Marktes.

Klein aber fein ist sicher eine passende Beschreibung für den Wellesweiler Weihnachtsmarkt. Alle Standbetreiber, die zum größten Teil bereits von Anfang an mit dabei sind, freuen sich wieder auf den Besuch der sicherlich zahlreichen Gäste.

Eröffnet wird der Markt von Ortsvorsteher Dieter Steinmaier am Samstag um 14 Uhr in der Stengelkirche. Untermalt wird die Veranstaltung durch Auftritte der Kindergärten und der Grundschule. Der Nikolaus wird für die kleinen Künstler eine Überraschung parat halten.

Danach steht dem Besuch der liebevoll geschmückten Buden, Zelte und Stände rund um die alte Kirche nichts mehr im Wege. Das breit gefächerte kulinarische Angebot, angefangen mit allen Arten von Waffeln, Gebäck, Mett- und Schmalzbroten, über Pizza, Flammkuchen, Rostwurst, Gulaschsuppe, gespicktem Lyoner und Krustenbraten bis zu Forellen und Wildspezialitäten bietet sicherlich für jeden etwas.

Dieser nicht vollständigen Aufzählung an Speisen steht das Getränkeangebot in nichts nach. Ob nun Bier und Limo, Glühwein, Punch und Feuerzangenbowle oder Bockbier und Hochprozentiges, für jeden Geschmack ist wieder etwas dabei. Selbstverständlich steht daneben ein reichhaltiges Angebot an alkoholfreien Getränken bereit.

Einplanen sollte man auch den lohnenswerten Abstecher in die nahegelegene Eisenbahnstraße, wo man am gemütlichen offenen Feuer in der historischen Schmiede am Junkerhaus einen Teil der oben genannten Gaumenfreuden genießen kann. Die Schmiede selbst ist schon den Abstecher wert und kann bei dieser Gelegenheit natürlich besichtigt werden.

Neben den kulinarischen Leckereien bieten die angebotenen Bastel- und Handwerksarbeiten jedem noch die Möglichkeit die heimische Weihnachtsdekoration zu vervollständigen oder auch das eine oder andere Geschenk zu erwerben.

Besonders hingewiesen werden soll auch noch auf den Auftritt der Jagdhornbläser am Samstagabend. Als besondere Attraktion für die kleinen Besucher seien auch die Streicheltiere am Stand der Wellesweiler Feuerwehr erwähnt.

Am Sonntagmorgen beginnt der Weihnachtsmarkt mit dem einem evangelischen Gottesdienst um 10 Uhr in der alten Stengelkirche. Anschließend ist der Markt wieder geöffnet.red./eck