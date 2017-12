Am 16. & 17. Dezember in Rieschweiler-Mühlbach

RIESCHWEILER-MÜHLBACH Die Ortsgemeinde und der Vereinsring laden am Samstag 16. Dezember und Sonntag, 17. Dezember, zum 35. Weihnachtsmarkt in die Dorfmitte ein. Der vorweihnachtliche Markt wird am Samstag, um 15. Uhr, von der Gesangs- und Bläsergruppe und den Grundschulkindern eröffnet.

Mehr als 20 Standbetreiber und Aussteller beteiligen sich in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt. Ein großes Angebot an weihnachtlichen und alltäglichen Artikeln sowie vielseitige ländliche Speisen und Getränkespezialitäten warten auf die Besucher. Für Kleingewerbetreibende und Künstler stellt der Vereinsring Standplätze in beheizten Zelten zur bereit.

Damit stehen neben den üblichen Speise- und Getränkeangeboten auch weihnachtliche Einkaufsmöglichkeiten für die Gäste zur Verfügung. Am Samstag wird um14 Uhr im Martin-Luther-Haus Kaffee und Kuchen angeboten. Zur gleichen Zeit findet in den Heimatstuben des Rathauses eine Bilderausstellung mit Motiven aus dem Dorf statt. Die Ausstellung ist auch am Sonntag ab 14 Uhr wieder geöffnet. Gegen 17 Uhr ist der Shanty Chor „Teddy Suhren“ der Marinekameradschaft Zweibrücken wieder zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt. Der Chor ist stets ein Publikumsmagnet. Am Sonntag, 17. Dezember, um 12 Uhr, öffnen die Weihnachtsstände und Gewerbezelte ihre Pforten. Bei den Vereinen und der Gastronomie gibt es auch einen Mittagstisch. Der Angelsportverein (ASV) verwöhnt die Gäste aus nah und fern, am Sonntag, um 14 Uhr mit einer Kaffeetafel im ASV-Heim in der Wiesenstraße. Die Landfrauen servieren zur gleichen Zeit ebenfalls Kuchen und Kaffee im Martin-Luther-Haus neben der Kirche.

Der Musikverein Trulben beschließt um 16 Uhr das musikalische Programm im Aktionszelt mit einem Standkonzert.

Der Nikolaus besucht die Kinder täglich um 17 Uhr. Die Kinder können sich auch an der Weihnachtseisenbahn vergnügen. rb