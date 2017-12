Weihnachtsliedersingen

„Evergreens“ stimmen am 12. Dezember aufs Fest ein

QUIERSCHIED Ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert mit der Gesangsgruppe „ „Evergreens“ findet wieder im Cafe Thomé in Quierschied statt. Termin ist Dienstag, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr. Schöne Weihnachtslieder in gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre, gemeinsam mit den Gästen singen, ist das Motto der Gruppe an diesem Tag. Dazu gibt es lustige und besinnliche Weihnachtsgeschichten zu hören. Für alle Gäste gibt es auch ein Liederheft mit den Texten. Karten (5 Euro) sind im Café Thomé erhältlich. Eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. red./jb