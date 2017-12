BÖCKWEILER/BEBELSHEIM Bedauerlicherweise muss der Chor Body & Soul seine Weihnachtskonzerte ganz kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Sowohl das Konzert am Samstag, 16. Dezember, in der Stephanuskirche in Böckweiler als auch das Konzert am Sonntag, 17. Dezember, in der Kirche St. Magaretha in Bebelsheim können leider nicht stattfinden.

Der Chor hat sich nach einem halben Jahr Proben sehr auf die Konzerte gefreut und hat vergebens versucht, die Absagen zu vermeiden.red./dos