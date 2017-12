Weihnachtskonzert mit Adventsbasar

OBERWÜRZBACH Die Montessori Grundschule Am Hasenfels aus Oberwürzbach führt am 17. Dezember, dem 3. Adventssonntag, „Die Weihnachtsgeschichte“ mit Texten von Carl Orff und Musik von Gunild Keetman auf. Das Werk war eine Auftragskomposition des Bayerischen Rundfunks und wurde erstmalig 1948 aufgeführt. Im Mittelpunkt steht eine szenisch-musikalische Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Das Stück wird von den Kindern der vierten Klasse auf Saarländisch dargeboten. Die Kinder der Klassen eins bis drei sorgen mit einigen Eltern als Chor, Holzbläser, Gitarrenspieler, Streicher und Schlaginstrumentenspieler für den musikalischen Rahmen. Das Krippenspiel findet in der Pfarrkirche Herz Jesu statt. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen und gehen je zur Hälfte an die Aktion „Hilf-Mit!“ der SZ und das Waisenhaus von Pater Franklin in Indien.

Im Außenbereich kann der Abend bei Glühwein, Kinderpunsch, Rostwurst und kleinem Weihnachtsbasar gemütlich ausklingen. Näheres auch unter www.hasenfelsschule.de. red./jj