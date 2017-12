Weihnachtskonzert in St. Josef in Riegelsberg

RIEGELSBERG Das Kammerorchester Riegelsberg für den 2. Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember, 17 Uhr, zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die katholische Kirche St. Josef in Riegelsberg ein.

Unter der Leitung von Ewald Becker erklingen Werke von Giuseppe Torelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Ottorino Respighi und Charles Ives. Solisten sind die beiden jungen Trompeter Jonathan Ernst und Gregor Zeyer, die in Torellis Sinfonia für zwei Trompeten und Streichorchester D-Dur zu hören sein werden. Jonathan Ernst wird außerdem auch den Trompetenpart in dem Stück „The Unanswered Question“ von Charles Ives übernehmen, einem Werk aus dem frühen 20. Jahrhundert. In diesem Stück experimentierte Ives mit neuen äs-thetischen Vorstellungen, die sich zum Beispiel im Verzicht auf Formschemata und ein einheitliches Zeitmaß und einer neuartigen Raumwirkung durch unterschiedliche Aufstellung der Instrumentengruppen äußern. Als reines Streichorchester-Werk erklingt Respighis „Antiche danze ed arie per liuto“, Suite Nr. 3. Das Konzert wird mit den festlichen Klängen von Mozarts Sinfonie Nr. 20 D-Dur, KV 133 enden, in der das Kammerorchester Riegelsberg wiederum durch einen Bläsersatz erweitert wird.

Karten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Infos: www.kammerorchester-riegelsberg.de.

