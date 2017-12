Weihnachtskonzert in der Friedenskirche

NEUNKIRCHEN Das bekannte Neunkircher A-Capella Ensemble LaMannschar kommt dieses Jahr am Freitag, 15. Dezember um 20 Uhr wieder zum traditionellen vorweihnachtlichen Konzert in die Neunkircher Friedenskirche. In weihnachtlichem Ambiente präsentiert sich das Ensemble hier erstmals in neuer

Formation.

Auch in diesem Jahr hat das Ensemble in guter Tradition wieder einen Gast eingeladen. Mit Carina Schneider konnte man eine großartige Sängerin gewinnen, die vielen unter anderem als Ida Stumm in „STUMM. Das Musical“ bekannt ist.

Gemeinsam hat man ein Programm aus modernen und traditionellen Weihnachtsliedern und weltbekannten Evergreens zusammen gestellt, welches – mal besinnlich und ernst, mal heiter und vielleicht sogar ein bisschen verrückt – jung und alt gleichermaßen ansprechen wird.

Zwischen den beiden Teilen wird es wieder eine kleine, gemütliche „Glühweinpause“ vor der Kirche geben, wobei der Glühwein oder Tee praktischerweise gegen Vorlage der Eintrittskarte frei ist.

Karten zum Konzert gibt es zum Preis von 9 Euro im Vorverkauf im Evangelischen Gemeindebüro in der Heizengasse, (06821) 23380, bei LaMannschar und an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.red./eck