Weihnachtsbaum vom NABU

SCHIFFWEILER Auch in diesem Jahr können sich die Kundinnen und Kunden auf die Gruppe Schiffweiler des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland verlassen. Dessen ehrenamtliche Naturschützer verkaufen wieder Christbäume zugunsten des praktischen Naturschutzes im Gemeindebereich und zwar am Samstag, 16. Dezember an der Freizeit-Anlage am Mühlbach-Stadion.

Angeboten werden erst wenige Tage vorher geschlagene Blau-Fichten sowie Nordmanns-Tannen in allen Größen in der gewohnt guten Qualität. Der Verkauf erfolgt am Vormittag ab 7.30 Uhr. In der benachbarten Hütte werden Käufer mit Gebäck und warmen Getränken verwöhnt.red,/eck