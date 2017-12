Weihnachtsbäume bei den Fußballern

BUBACH-CALMESWEILER Auch in diesem Jahr führt die Jugendabteilung des SV Bubach-Calmesweiler einen Weihnachtsbaumverkauf durch. Am Freitag und Samstag, 15./16. Dezember gibt es im Stadion am Schloss jeweils ab 8 Uhr eine große Auswahl an Nordmanntannen und Tannen mit Ballen. Die Bäume werden auf Wunsch eingenetzt und kostenlos nach Hause gebracht. Ein Teil des Erlöses wird der Kindernothilfe gespendet.red./eck