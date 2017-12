Weihnachtliches Chorkonzert

SCHMELZ Am dritten Advent ist der gemischte Kammerchor „Collegium Cantorum Saar“ wieder zu Gast in der Bettinger Mühle in Schmelz.

Unter der bewährten Leitung von Chordirektor Dr. Wolfgang Maria Hoffmann werden in diesem Jahr nicht nur geistliche Chorwerke und bekannte Weihnachtslieder zu Gehör gebracht, sondern auch neue mehrsprachige weihnachtliche Chorliteratur aus aller Welt vorgestellt. Ergänzt wird das Programm durch Beiträge von Solisten aus dem Chor. Die einfühlsame und gekonnte Korrepetition übernimmt ein langjähriger Begleiter des CCS Thomas Layes.

Chordirektor Dr. Wolfgang Maria Hoffmann wirkt seit 1984 als Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Heusweiler. Darüber hinaus ist er seit 1990 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenmusik an der Theologischen Fakultät der Universität Trier. Von 1995 bis 2007 war er Dozent für Musikwissenschaft an der Folkwang Hochschule für Musik in Essen. Im Jahre 2018 darf der Chor auf 30 Jahre erfolgreiches Chorschaffen im In- und Ausland zurückblicken, was mit besonderen Konzerten gebührend gefeiert wird. Interessierte Chorsängerinnen und -sänger sind jederzeit zur Schnupperprobe willkommen. Das Konzert findet am 17. Dezember um 17 Uhr im Kulturzentrum der Bettinger Mühle Schmelz statt.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Reservierungen nimmt das Mühlenbüro bis zum 14. Dezember unter muehlenverein-schmelz@t-online.de gerne entgegen.red./mk