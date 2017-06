LOSHEIM AM SEE Am Sonntag, 11. Juni, veranstaltet die Tourist-Info Losheim am See eine geführte Wanderung auf der 10,5 Kilometer langen Traumschleife „Oppig-Grät-Weg“. Höhepunkte dieser Traumschleife sind weite Aussichten von der Wahlener Platte in den Hochwald und in Richtung Frankreich, sowie die wildromantische Oppig-Grät-Schlucht. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Tourist-Info am Stausee. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro. Anmeldung unter Tel. (06872) 9018100.

red./ti/Foto: Veranstalter