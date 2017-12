RIEGELSBERG Die Wanderfreunde Riegelsberg nehmen am Sonntag, 10. Dezember, an der 57. IVV-Wanderung des Wandervereins Niedtal-Siersburg teil. Start ist von 7 Uhr bis 13 Uhr für die 5 und 10 Kilometer Strecken ab der Niedtalhalle in Rehlingen-Siersburg.red./sh