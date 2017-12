Wald-Pflegemaßnahmen

Arbeiten am Oberen Italienerweg im Netzbachtal

FISCHBACH Aufgrund des Flächentausches im Urwald vor den Toren der Stadt muss der Obere Italienerweg für den LKW-Verkehr befahrbar gemacht werden. Dazu müssen rechts und links des Weges Bäume zurückgeschnitten oder gefällt werden. Die Arbeiten werden von einer Spezialfirma ausgeführt.

Ebenso werden auf dem Weg durch das Netzbachtal, obwohl Urwald, Rückschnittmaßnahmen entlang des Weges ausgeführt, um eine Rettungsgasse für Rettungswagen und Feuerwehr zu gewährleisten.

Um eine Gefährdung der Waldbesucher auszuschließen, sind für die Dauer der Maßnahmen in den betroffenen Waldbereichen Wegsperrungen unerlässlich, denn fallende Bäume und Äste stellen eine große Gefahr dar. Betritt man die Waldflächen, so begibt man sich vorsätzlich in Lebensgefahr.

Ebenso in den frühen Abendstunden und am Wochenende, wenn dort nicht gearbeitet wird, haben die Warnschilder ihre Berechtigung, z.B. wegen hängengebliebener Bäume oder trockener Äste im Kronenraum. Bitte beachten Sie deshalb zur Ihrer eigenen Sicherheit die Absperrungen.

Es wird organisatorisch sichergestellt, dass die Arbeiten so zügig wie möglich durchgeführt werden und dass nur dort gesperrt wird, wo konkrete Gefahrenbereich gegeben sind. Somit bleiben vielfältige Ausweichstrecken, sodass einem Waldbesuch nichts im Wege steht. red./jb