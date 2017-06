Vollsperrung der A1 zwischen Neuhaus und Von der Heydt

SAARBRÜCKEN Wegen Bauarbeiten wird die A1 zwischen den Anschlussstellen Neuhaus (Riegelsberg Süd) und Von der Heydt in Fahrtrichtung Saarbrücken ab Freitag, 9. Juni, 14 Uhr, bis Montag, 12. Juni, 5 Uhr, gesperrt. Die Busse der Linien 140 und 154 müssen eine Umleitungsstrecke fahren.

Linie 140: Der Bus fährt regulär am Samstag und am Montag um 4.02 Uhr ab Heusweiler Markt. Durch die Umleitungsstrecke erreichen die Busse der Linie 140 etwa 20 Minuten später über die Rußhütte die Haltestelle „Trierer Straße“. Besonders die Fahrgäste, die anschließend mit der Saarbahn weiter fahren möchten, werden gebeten, dies zu beachten.

Linie 154: Der Bus fährt ebenfalls eine Umleitung bis zur Haltestelle „Trierer Straße“. Bei Bedarf verkehrt der Bus bis zum Rastpfuhl. Die Haltestellen werden bedarfsmäßig bedient. Anschließend verkehrt der Bus auf dem regulären Linienweg bis zur Halberger Hütte. red./sh