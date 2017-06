Völklinger Hütten Jazz: Drummer‘s Call

In der 18. Saison des Kulturereignisses rückt das Schlagzeug in den Focus

VÖLKLINGEN Unter dem Motto „Drummer’s Call“ startet der „Völklinger Hütten Jazz“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Freitag, 7. Juli, in seine 18. Saison.

Im Fokus des „Völklinger Hütten Jazz 2017“ stehen Jazz-Formationen, die in besonderem Maße von Schlagzeugern geprägt werden. Herausragende Musiker aus der Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg, aus dem Südwesten Deutschlands sowie hochkarätige Gäste aus anderen Regionen spielen auf der Freilichtbühne des Weltkulturerbes Völklinger Hütte.

Ein Schwerpunkt der Jazz-Reihe liegt auf dem jungen deutschen Jazz.

Die Konzerte beginnen jeweils freitags um 18 Uhr auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, am Bistro B 40. Der Eintritt ist frei.

Künstlerischer Leiter des „Völklinger Hütten Jazz“ ist der international renommierte Jazz-Schlagzeuger Oliver Strauch.

Das Programm:

Freitag, 7. Juli: Patrick Manzecchi Quartett; Freitag, 21. Juli: Holger Neswedas ELD NOW feat. Tobias Weindorf; Freitag, 28. Juli: Pit Dahm Trio; Freitag, 4. August: Luis-Javier Londoño and „Colors of Colombia“; Freitag, 11. August: Michel Meis & Dock in Absolute; Freitag, 18. August: Oliver Strauch Quartett; Freitag, 25. August: Kevin Naßhan Quintett.

Am Freitag, 14. Juli, pausiert der Völklinger Hütten Jazz wegen des „UrbanArt Hip Hop Festivals“. red./am