Versuchter Rollerdiebstahl

NEUNKIRCHEN In der Zeit von 7 bis 13 Uhr wurde am Dienstag, 6. Juni, versucht einen Motorroller zu entwenden, der auf dem Bahnhofsvorplatz in Neunkirchen ordnungsgemäß geparkt war.

Bislang unbekannte Täter versuchten sowohl das Lenkradschloss als auch das Helmschloss zu knacken, was nur bedingt gelang. Zudem wurde die Elektronik des Fahrzeuges beschädigt, da Kabel wahllos herausgerissen wurden. Durch die Tat entstand am Roller Sachschaden in Höhe von 450 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neunkirchen unter Tel. (06821)2030 zu melden. red./hr