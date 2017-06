Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Köllerbach

KÖLLERBACH Am Donnerastagabend, 8. Juni, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Heusweiler mit seinem Fahrrad den Köllertalpfad von der Sprenger Straße in Köllerbach kommend in Richtung Völklingen. Als sich der Fahrradfahrer der dortigen Brücke näherte, bog eine Familie, welche mit Fahrrädern unterwegs war, von der Burg aus kommend nach links in den Köllertalpfad ein, um ebenfalls in Richtung Völklingen zu fahren. Um eine Kollision mit den beiden vorausfahrenden Kindern zu vermeiden, wich der 59-jährige Fahrradfahrer aus, bremste stark ab und stürzte. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. red./sh