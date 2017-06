Verkehrsunfall mit verletztem Kind

DIRMINGEN Am Mittwoch, 7. Juni, gegen 17 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin die L 112 von Dirmingen in Richtung Illingen. In Höhe Marktplatz erfasste sie ein Kind, welches die Straße auf dem dortigen Zebrastreifen überquerte.

Durch den Aufprall wurde das Kind schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Winterbergkliniken nach Saarbrücken verbracht werden, wo es zur Überwachung die anschließende Nacht bleiben musste. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus nach Lebach verbracht, welches sie am selben Abend nochmals verlassen konnte.

Für die anschließende Unfallaufnahme musste die L 112 für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. red./hr