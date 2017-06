Verkehrsunfall in Püttlingen

PÜTTLINGEN Am Donnerstagnachmittag, 8. Juni, ereignete sich in der Köllner Straße in Püttlingen ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Püttlingen befuhr mit ihrem Mercedes die Köllner Straße zu Püttlingen in Richtung Orstmitte. In einer Kurve kam sie von der Fahrbahn ab, wodurch sie zunächst gegen einen Blumenkübel fuhr. Im weiteren Verlauf streifte die Frau eine Hauswand und prallte danach gegen die Treppenstufen des Nachbaranwesens. Abschließend stieß sie noch mit einem geparkten Pkw zusammen, wodurch der Mercedes zum Stillstand kam.

Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.red.7sh