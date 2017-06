Vergünstigte Startplätze

LOSHEIM AM SEE Das Ende der ersten Vorverkaufsphase für den vierten „WOCHENSPIEGEL Mission Mudder Saarland“ rückt immer näher. Noch bis einschließlich Freitag, 30. Juni, gibt es vergünstigte Tickets, danach wird die Startgebühr angehoben. Der beliebte Abenteuer- und Hindernislauf startet am Samstag, 9. September, in Losheim am See. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder mehr als 1700 Läufer, die die zehn Kilometer lange und mit etwa 30 Hindernissen gespickte Strecke in Angriff nehmen. Anmelden kann man sich für den Abenteuer- und Hindernislauf online unter www.missionmudder.de. Dazu wird für die schnellen und ambitionierten Läufer in diesem Jahr etwas Besonderes eingeführt. Extra für sie wurde der Startblock „Schnelle 100“ kreiert. 100 Teilnehmer können um 15 Uhr vor dem restlichen Feld auf die freie Strecke starten. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Laufzeit auf zehn Kilometern bei einem ähnlichen Abenteuer- und Hindernislauf oder beim letztjährigen „Mission Mudder“ von unter 1:15 Stunden. Alle anderen Teilnehmer haben bei der Anmeldung die Wahl, in welchem Startblock sie starten möchten. Dadurch werden die Wartezeiten am Start für alle Läufer verkürzt und die Läuferdichte auf der Strecke entzerrt.

Gestartet wird am Strandbad in Losheim am See. Die Anmeldegebühr für den Lauf ist in diesem Jahr in zwei Verkaufsphasen gestaffelt. Inkludiert im derzeitigen Preis von 29 Euro als Einzelstarter und 49 Euro für Paare sind die gesamte Lauforganisation.

Alle Informationen rund um den Lauf, die Strecke und die Hindernisse erhält man online unter www.missionmudder.de. Dort kann man sich auch für den Lauf am 9. September anmelden.red./ti