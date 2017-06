VdK Besch fährt nach Schwetzingen

BESCH Am Samstag, 24. Juni, besucht der VdK-Ortsverband Besch die ehemalige im Barock glänzende Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes, das Schloss Schwetzingen. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen nimmt Günter Leuck, Tel. (06867) 9127906 bis zum 20. Juni entgegen.

Folgende Abfahrtszeiten sind geplant: in Besch um 7 Uhr an der Bushaltestelle Schulstraße, in der Waldstraße 5 (Engeldinger), in der Waldstraße 22 (Haus Wallerius), um 7.01 Uhr in der Straße „Zu den Mühlen 52“ (Haus Blau), in Nennig um 7.03 Uhr an der Bushaltestelle Schule, Bushaltestelle Bahnhof, in Sinz um 7.04 Uhr an der Bushaltestelle Hauptstraße, in Tettingen um 7.05 Uhr an der Bushaltestelle Kirche, in Wochern um 7.06 Uhr am Haus Hein, in Perl um 7.08 Uhr an der Bushaltestelle B 407 und am Schengen-Lyzeum, in Merzig um 7.25 Uhr am Parkplatz an der Stadthalle.red./ti