Umbau des Umspannwerkes

WIESBACH Die Gemeinde Eppelborn lädt am Donnerstag, 14. Dezember von 17 bis 19 Uhr zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in den Oberen Schankraum der Wiesbachhalle ein. Thema des Abends ist der Umbach des Umspannwerkes Uchtelfangen/Wiesbach. Zur Sicherstellung der Strom-Netzstabilität durch die neue Energieversorgung, der Einspeisung von Wind und Sonnenenergie muss das Umspannwerk Uchtelfangen durch den Netzbetreiber Amprion GmbH umgebaut werden. Die Firma Amprion wird in der Infoveranstaltung in der Wiesbachhalle anwesend sein, um die Umbaupläne zu erläutern.red./eck