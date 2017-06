Traditionelles C-Jugend-Turnier

THALEXWEILER In der Zeit vom 16. bis 18. Juni finden sich namhafte Nachwuchsmannschaften in Thalexweiler zu einem der größten Fußballturniere für U 15-Juniorenteams im südwestdeutschen Raum ein. Neu ist in diesem Jahr mit der Firma „Zender Orthopädietechnik“ der Hauptsponsor, der dem diesjährigen Turnier auch zum ersten Mal den Namen „Zender-Cup“ beschert hat. Die Firma Zender strebt zukünftig darüber hinaus auch eine enge Partnerschaft mit dem SV Alemannia Thalexweiler an und wird sowohl Spieler und auch Trainer schulen, damit durch geeignete Maßnahmen – wie etwa richtiges Dehnen – Verletzungen vermieden werden können. Als besonderes Special organisiert die Firma Zender an den Turniertagen einen Haltungs- und Bewegungs-Check: Sportwissenschaftler der Universität des Saarlandes und der Technischen Universität Kaiserslautern bieten kostenlose Gesundheitsanalysen für die teilnehmenden Jugendfußballer an.

Die Jugendabteilung des SV Alemannia Thalexweiler, die als eine der renommiertesten Jugendabteilungen im Saarland gilt, darf bei dem diesjährigen Turnier wieder einige Traditionsvereine begrüßen, die ihren Nachwuchs nach Thalexweiler schicken. Fast alle teilnehmenden Nachwuchsmannschaften – mit wenigen Ausnahmen – spielen in den höchsten Klassen ihrer Landesverbände und sogar in den neu bestehenden Regionalligen dieser Altersklasse.

Zeitplan und Teilnehmer

Am Freitag, 16. Juni um 19 Uhr, wird das Event durch ein Fußballspiel von CDU-Prominenten gegen die AH des SV Thalexweiler eröffnet, bevor dann am Samstag, 17. Juni, ab morgens 10 Uhr die U15-Jugendmannschaften die Vorrundenspiele austragen.

In der Gruppe A spielen: SV Alemannia Thalexweiler, JFG Schaumberg-Prims, FC 08 Homburg, SG SV Rockershausen. In der Gruppe B spielen: JFG Saarlouis/Dillingen, JFG Marpingen, 1. FC Saarbrücken (Vorjahressieger), SC Roden. In der Gruppe C spielen: JFG Litermont, JSG Schwalbach, SV 07 Elversberg, SG SV Bildstock.

Am Sonntag, 18. Juni, werden ab 11 die Viertelfinalspiele, ab 13:15 die beiden Halbfinale ausgetragen. Nach dem Spiel um Platz 3 um 14.30 Uhr findet um 15.30 Uhr das Finale des diesjährigen Zender-Cups statt.izi