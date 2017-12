Traditioneller Adventslauftreff

BLIESMENGEN-BOLCHEN Der traditionelle Adventslauftreff beim Lauftreff Bliesmengen-Bolchen findet in diesem Jahr am Samstag, dem 16. Dezember, statt. Start ist um 15.30 Uhr am Schützenhaus in Bliesmengen-Bolchen, wo auch das Ziel ist. Im Anschluss an den Lauf-, Walking- und Nordic Walkingtreff gibt’s im Schützenhaus einen kleinen Imbiss mit Umtrunk. Warme Kleidung nicht vergessen. Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden, jedoch keine Dusche. Es ergeht an alle Walker und Läufer sowie Nordic Walker recht herzliche Einladung. red./sb