WEISKIRCHEN Bis zum 31. Dezember zeigt Dagmar Lauer unter dem Titel „Tiere, Menschen, Mystik“ ihre Werke im „Haus des Gastes“ in Weiskirchen. Dagmar Lauer wohnt seit dem 14. Lebensjahr in Weiskirchen. Seit neun Jahren arbeitet Sie bei der Jugendhilfe Weiskirchen. Schon als Kind fühlte Dagmar Lauer sich der Kunst verbunden. Im Jahr 2000 hatte sie ihre erste Ausstellung in Weiskirchen.

Lauer malt auf Leinwand und Papier in Mischtechnik.

Die Künstlerin ist verheiratet, hat ein Kind und viele Tiere. Ihre Tierliebe stellt sie auch in ihrer Ausstellung in den Vordergrund. Jedes verkaufte Bild kommt ein Teil der Tierhilfe „Hundepfoten Saar-Pfalz“ zu Gute. Ebenso ist die Ausstellung durch die Mystik geprägt, was in den Bildern deutlich wird.

Zu besichtigen ist die Ausstellung von Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und zu den Öffnungszeiten des Blumencafés „Petite Fleur“.

Weitere Informationen gibt es bei der Hochwald-Touristik unter Tel. (06876) 70937 oder online unter www.weiskirchen.de.red./ti