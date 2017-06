Theaterfahrten für Senioren

VHS Lebach bietet Abo für das Staatstheater an

LEBACH Die Volkshochschule Lebach bietet auch für die Spielzeit 2017/2018 wieder günstige Theaterfahrten für Seniorinnen und Senioren an. Die Vorstellungen sind an sechs Terminen jeweils am Sonntag um 14.30 Uhr.

Auf dem Programm steht eine interessante Vielfalt mit drei Opernaufführungen, einem Musical, einem Ballettabend und einem Schauspiel. Gespielt werden „Guillaume Tell“, „Nathan“, „Dornröschen“, „La Bohème“, „My Fair Lady“ und „Cosi fan tutte“.

Kann ein Termin einmal nicht wahrgenommen werden, so ist eine Gutschrift für den Eintrittspreis möglich. Drei Mal wird im Anschluss an die Vorstellung zum geselligen Beisammensein im Mittelfoyer des Staatstheaters eingeladen. Hier bietet sich die Gelegenheit bei einem Gläschen Wein oder Sprudel zu Gesprächen mit den Künstlern sowie zum Austausch mit anderen Zuschauern.

Das Senioren-Abonnement kostet je nach Sitzplatz zwischen 145 und 213 Euro für alle sechs Termine. Dabei ist die Fahrt ab Lebach und Schmelz in einem modernen Reisebus eingeschlossen. Jüngere Begleitpersonen können ebenfalls mitfahren.

Die Eintrittspreise für das Senioren-Abo sind gegenüber dem Normal-Abo um ein Drittel reduziert. Es lohnt sich also, mit der Volkshochschule Lebach preisgünstig und bequem ins Theater zu fahren. Denn: Hoch gelobte Vorstellungen erwarten die Zuschauer.

Weitere Informationen bei der Volkshochschule Lebach unter Tel. (06881) 52025. Die Anmeldung kann bis zum 20. Juni erfolgen.red./mk