„The Paralympics Spirit“

REHLINGEN-SIERSBURG Rehlingen-Siersburg ist nach Peking, Heidelberg und Saarbrücken, die vierte Station dieser Ausstellung, die erstmals im Sommer 2016 in Peking gezeigt wurde.

Sie zeichnet die Entwicklung der Paralympischen Bewegung von den sehr bescheidenen Anfängen 1948, den „Stoke Mandeville Games“, die von dem deutschstämmigen Neurologen Sir Ludwig Guttmann initiiert wurden, bis zur großen medialen Inszenierung im Rahmen der Paralympics in Peking im Jahre 2008 nach und zeigt darüber hinaus in den vier Abteilungen auch die Entwicklung des Behindertensports in China und endet mit einer Vorschau auf die Winter-Paralympics 2022 in Peking.

Zur Eröffnung referierte Dr. Dörte Kaufmann, stellvertretende Leiterin des Landesarchivs in Saarbrücken, über die aus 40 plakativen Wänden bestehende Ausstellung. Die virtuosen Klänge der Violinistin Lisa Saterdag, begleitet durch Ihren Vater am Klavier, verliehen der Ausstellungseröffnung einen feierlichen Rahmen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Juli im Foyer des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeinde Rehlingen-Siersburg zu besichtigen.red./mk