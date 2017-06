NIEDERWÜRZBACH Am Sonntag, 25. Juni, lädt der Spiel- und Wanderclub Niederwürzbach alle wanderfreudigen Naturliebhaber zu seiner Tageswanderung in der Pfalz ein. Mit dem Auto geht es zuerst Richtung Eußerthal, Dernbach, Ramberg zum Parkplatz Drei Buchen. Von dort führt die Wanderung durch den schönen Pfälzerwald zum Forsthaus Heldenstein, wo man sich mit Pfälzer Spezialitäten stärken kann. Die Wandertour ist ca. 12 Kilometer lang, festes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kreissparkasse mit eigenem Pkw, die Wanderführer sind Ursula und Heinz Schwarz.

Infos auch unter www.spiel-und-wanderclub.de.red./dos