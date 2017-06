Traditionsveranstaltung des KCV in der Fußgängerzone

ST. INGBERT Der KCV St. Ingbert veranstaltet am 17. Juni den traditionellen Tag des Liedes in der Fußgängerzone.

Schon seit den 1990er Jahren ist der KreisChorVerband bemüht, diese kulturelle Veranstaltung mit sehr gutem Niveau zur Belebung der Kultur in der Stadt durchzuführen. Diese Veranstaltung wird von den Chören sehr gut angenommen.

Dieses Jahr wird den Besuchern viel Interessantes geboten. Morgens wird die Eröffnung von der städtischen Kita Rohrbach und der katholischen Kita Herz Jesu Hassel gestaltet. Hier wird Bewegung, Gesang mit instrumentaler Begleitung dargeboten. Auch gemeinsam werden die Kitas mit Unterstützung der Erzieherinnen und Vorstandsmitgliedern des KCV singen. Ferner konnte erstmalig den Hard Chor aus Lisdorf für eine Teilnahme gewinnen. Die Freunde aus dem KCV Neunkirchen, der Singkreis Heinitz, ist auch dieses Jahr in St. Ingbert wieder zu hören. Auch soll das Publikum mit in den Tag des Liedes integriert werden. Natürlich werden sich auch die Chöre im KreisChorVerband präsentieren. Und was beim Tag des Liedes nicht fehlen darf , ist das gemeinsame Singen der Männer aus den teilnehmenden Chören. Als Schirmherren konnte der KCV Umweltminister Reinhold Jost gewinnen.

Das Programm im Einzelnen:10.45 Uhr: Eröffnung städtischer Kita Rohrbach, Begrüßung Vorsitzender Werner Zeitz

11.05 Uhr: kath. Kita Herz Jesu Hassel, Ansprache des Schirmherrn Umweltminister Reinhold Jost, Gemeinsames Lied der Kitas, Offenes Singen mit dem Publikum mit Everard Sigal

11.55 bis 12.15 Uhr: CD- Unterhaltung durch Lieder der teilnehmenden Chöre

12.15 Uhr: Singkreis Heinitz

12.40 Uhr: MGV Frohsinn St. Ingbert

13.05 Uhr: MC Rohrbach

13.30 Uhr: Frauenchor St. Ingbert

13.55 Uhr: MGV Ormesheim

14.20 Uhr: Hard Chor Lisdorf

14.45 Uhr: MGV Sangesfreunde Oberwürzbach

15.10 Uhr: Chor der Brauerei Becker

15.35 Uhr: Männer aus den teilnehmenden Chören des Kreischorverbandes red./jj