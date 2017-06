Strahlemann Talent Company für GemS

ROHRBACH Erfolgreiche Brücken zwischen Schule und Wirtschaft bauen: Dieses Ziel verfolgt das bundesweite Talent Company-Konzept der Strahlemann-Stiftung. Es gilt, die Berufsorientierung an deutschen Schulen auf ein neues, zukunftsweisendes Qualitätsniveau zu bringen und für Jugendliche neue, frühzeitige Perspektiven zu schaffen.

Mit der Talent Company an der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach hält das Strahlemann-Erfolgskonzept nun auch Einzug ins Saarland. Insgesamt gibt es bereits 20 solcher Räume an deutschen Schulen. Die Gemeinschaftsschule, die ab dem Schuljahr 2017/18 zu einer gebundenen Ganztagsschule wird, bietet alle Schulabschlüsse (HSA, MBA, Abitur) an. Sie erweist sich als perfekte Wahl für einen Talent-Company Standort, da hier ein besonderer Wert auf eine frühzeitige Berufsorientierung gelegt wird. Bereits ab Klassenstufe 6 bekommen die Schüler eine erste Einführung in naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen bei den sog. MINT- Berufen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) vermittelt und werden so auf die in der Industrie geforderte naturwissenschaftliche Grundkompetenz vorbereitet. Die GemS St. Ingbert-Rohrbach ist die erste MINT-Schule des Saarpfalz-Kreises. Nun erhielt die GemS die Förderzusage über 50000 Euro. Für die feierliche Unterzeichnung waren Schulkollegium, Sozialinvestoren und die Strahlemann-Stiftung zusammengekommen. Nun sollen die Umbauten bald starten, damit die Talent Company ihre Pforten in wenigen Monaten öffnen kann.

Eine Talent Company ist ein modern ausgestatteter Raum mit Lounge und benötigter Technik und eine Begegnungsstätte für Schüler und Ausbildungsbetriebe. Als „Chancen-Geber“ trägt die Talent Company dazu bei, das eigene berufliche Talent zu erkennen und sorgt dafür, dass andere dies auch tun. Moderne PCs mit Internetzugang und eine „Job Wall“ von kooperierenden Unternehmen sind dabei ein essentieller Baustein. Über Workshops und Praktika begegnen sich Schüler und Unternehmer hier auf einer anderen Ebene, bei der nicht die Noten, sondern die Menschen zählen. Schulleiterin Susanne Fritz zeigte sich von den weitreichenden Möglichkeiten der Talent Company begeistert: „Unsere Schule versteht sich nicht nur als eine Schule, die auf Abschlüsse hinarbeitet, sondern die darüber hinaus den Fokus auf Anschlüsse legt. Daher steht Berufsorientierung auf unserer Prioritätenliste ganz oben: Weit gefächert und systematisch findet sie ab der 5. Klasse statt.“

Die Talent Company an der GemS St. Ingbert-Rohrbach ist eine von zehn Talent Companies, die durch die Förderung der JPMorgan Chase Foundation ermöglicht werden. In Deutschland werden über lokale Partner insbesondere junge Menschen mit geringer Qualifikation oder mit Migrations- oder Fluchthintergrund unterstützt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Bereiche gelegt, in denen ein Fachkräftemangel droht und dringend qualifizierte Menschen gesucht werden, wie beispielsweise im MINT-Bereich.

Sozialinvestor Peter Gross Bau Holding GmbH

Als weiterer Sozialinvestor für die Talent Company konnte die Peter Gross Bau Holding GmbH gewonnen werden. red./jj