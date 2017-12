Stimmungsvoller Mühlen-Markt

Immer mehr Besucher lassen sich vom deutsch-französischen Advent in Schreckling verzaubern

SCHRECKLING Stimmungsvoll wie eh und je hat sich der einzige deutsch-französische Weihnachtsmarkt der Region rund um die alte Mühle Becker in Schreckling präsentiert.

Den ganzen Tag über herrschte Hochbetrieb in dem kleinen Grenzort auf dem Saargau. Längst ist der stilvolle Markt im historischen Mühlenambiente ein beliebter Treffpunkt für Deutsche und Franzosen. 32 Händler (mehr als doppelt so viel wollten mitmachen) boten Kunsthandwerk und allerlei Leckereien an.

Selbst gemachter Kuchen, Galettes und Crêpes, feine Plätzchen, Kartoffelpuffer, bester Glühwein und vieles mehr wurde zu volkstümlichen Preisen angeboten.

Der absolute Hit war jedoch die „Bujabäs“. Neben der Bouillabaisse, der legendären französischen Fischsuppe, gab es auch frische Austern und Champagner.

Musikalisch der Markt vom Saarlouiser Rathauschor, dem Musikverein Nachtigall Ihn und dem Saxophonisten Sten Faber.

Die Vorbereitungen bei der gastgebenden Familie Recktenwald nahmen Wochen in Anspruch. Mit dabei war auch wieder die Gemeinde Heining-les-Bouzonville. Maire Barthélémy Lemal legte persönlich Hand an. Insgesamt waren über 30 Helfer im Einsatz – alles Freunde und Nachbarn von Harry und Nicole Recktenwald.

Der Erlös des deutsch-französischen Weihnachtsmarkts kommt dem Verein für krebskranke Kinder in Überherrnzugute, nachdem man im vergangenen Jahr den Gewinn für die Ausgestaltung des Kinderspielplatz im heimischen Heining-les-Bouzonville gespendet hatte. rup