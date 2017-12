Steuern bei Schenkungen

LEBACH/ DILLINGEN Worauf man wegen der Steuern achten sollte, wenn man Angehörige oder Bekannte mit einer Schenkung zu Weihnachten erfreuen möchte, erklärt Helmut Philippi, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht, in einem Vortrag am Mittwoch, 13. Dezember, 19 bis 20.30 Uhr bei der KEB in Lebach, Mottener Straße 111a.

Denselben Vortrag hält er auch am Donnerstag, 14. Dezember, 19 Uhr bis 20.30 Uhr bei der KEB in Dillingen, Friedrich-Ebert-Straße 14.

Die Teilnahme kostet jeweils sieben Euro. Anmeldung unter Tel. (06831) 7602-0. red./mk