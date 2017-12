Sternsinger gesucht

SCHMELZ Die Pfarreiengemeinschaft Schmelz ruft zur Teilnahme an der Sternsinger-Aktion auf. Kinder (und gerne auch Eltern als Begleitpersonen) sind aufgerufen, an der diesjährigen Segens- und Sammelaktion in Schmelz, Hüttersdorf, Gresaubach und Limbach teilzunehmen.

Ansprech- und Anmeldepersonen für Außen sind Annika Scherschel: Anjo24@hotmail.de; für Bettingen: Julian Schug: julian.schug@pg-schmelz.de, für Hüttersdorf: Renate Pfister; Tel. (06887) 5775; für Gresaubach: Conny Clodo; Tel. (06887) 9034260 und für Limbach: Monika Scherer, Tel. (06887) 6475.red./mk