ST. WENDEL Abseits von Einkaufsstress und Adventsrummel lockt der St. Wendeler Weihnachtsmarkt vom 9. bis 17. Dezember mit ausgefallenem Kunsthandwerk, kreativen Bastelarbeiten und regionalen Delikatessen. Selbst Adventsmuffel können sich der Vorweihnachtsstimmung schwerlich entziehen. An mehr als 160 liebevoll herausgeputzten Weihnachtshäuschen findet sich mit Sicherheit das ein oder andere originelle Geschenk für das anstehende Fest. Das ist natürlich längst nicht alles. Der Weihnachtsmarkt bietet noch viel mehr Sehenswertes.

Geschichte zum Anfassen auf dem Mittelaltermarkt

Atmosphäre pur bei mittelalterlichem Mummenschanz. Händler in historischen Gewändern bieten ihre Waren feil, Handwerksleut’ demonstrieren anschaulich alte Handwerkskunst und jeden Tag faszinieren Spielleute ihr Publikum auf der Bühne und in den Gassen. Mit ihren überraschenden Tricks und wunderbaren Improvisationen wickeln sie ihr Publikum galant um den Finger. Mimik, Magie und viel Situationskomik zum Gucken.

Die Weisen aus dem Morgenland lagern mit ihren Kamelen im Stall zu Bethlehem und sammeln neue Kräfte für die tägliche Parade durch die Stadt. Wieder am Lagerplatz angekommen wird in bunten Szenen die Weihnachtsgeschichte aufgeführt.

Fangdorn, ein imposantes Fabelwesen

Über diese herrliche Kulisse wacht Fangdorn, der letzte lebende Drache. Er ist zehn Meter lang und drei Meter hoch und obwohl er sich blitzschnell drehen kann, mit den Augen zwinkert, Rauch aus Maul und Nüstern bläst, unglaublich laut brüllt und sogar meterlange Flammen speit, mag er Kinder sehr gerne und freut sich, wenn sie ihn streicheln und füttern. Als Verteidiger des goldenen Schatzes trifft er auf Feen, Elfen, Zwerge, Faune und andere Gestalten aus der Welt der Fantasie.

Damit ist aber immer noch nicht Schluss mit den Besonderheiten, die der Markt zu bieten hat. Weitere gute Gründe, sich in der Adventszeit auf den Weg nach St. Wendel zu machen sind die riesige Weihnachtspyramide, mannshohe Nussknacker, die große Krippenausstellung, eine Rodelbahn mit echtem Alpenschnee und mehr.