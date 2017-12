LEBACH Der Lebacher Bürgermeister Klauspeter Brill lädt auch im neuen Jahr zu Bürgersprechstunden ein.

Diese finden am Donnerstag, 11. Januar, am Mittwoch, 24. Januar, am Donnerstag, 15. Februar, am Donnerstag, 1. März sowie am Donnerstag, 15. März, jeweils von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Büro des Bürgermeisters im Rathaus statt.red./mk