Sprechstunden der SPD Püttlingen

PÜTTLINGEN Zu einer Bürgersprechstunde im Zukunftsladen der SPD Püttlingen, Völklinger Straße 6, lädt der Fraktionsgeschäftsführer der SPD Fraktion im Stadtrat, Joel Friedrich, am Montag, 11. Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr ein. Am Dienstag, 12. Dezember, steht am gleichen Ort von 10 bis 12 Uhr der Fraktionsvorsitzende der SPD Fraktion, Reinhold Schmitt, als Gesprächspartner zur Verfügung.

Telefonischer Kontakt im Zukinftsladen während der Sprechstunden unter (06898) 4417041.

Weitere Informationen unter: www.spd-puettlingen.de

red./sh