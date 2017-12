Spiele-, Turn- und Tobe-Tag

SCHWALBACH „Das größte Spielzimmer im Kreis Saarlouis“ öffnet seine Pforten am Donnerstag, 28. Dezember, 14 bis 18 Uhr, in der Jahn-Sporthalle Schwalbach. Dorthin lädt der TV-Griesborn in Zusammenarbeit mit dem Jugendbüro der Gemeinde Schwalbach alle Kinder von fünf bis 13 Jahren sowie Eltern mit Kleinkindern zum Spiel-, Turn- und Tobe-Tag ein.

In der Halle gibt es jede Menge Turn- und Spielmöglichkeiten: In einem Hallendrittel können die Kinder unter Anleitung von erfahrenen Trainern im Wechsel Volleyball, Basketball, Fußball und Badminton spielen.

Besonderes Highlight wird ein Hindernis-Parcours sein, den die Kinder mit oder ohne Unterstützung überwinden können. red./am